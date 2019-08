L'australiano, sconfitto al secondo turno da Khachanov, ha insultato l'arbitro e sputato nella sua direzione. Non contento, ha distrutto due racchette. In arrivo sanzioni dall'ATP.

15/08/2019

Proprio non ce la fa a non far parlare di se. Nick Kyrgios è stato protagonista dell'ennesimo show negativo della sua carriera. Sconfitto dal russo Karen Khachanov al secondo turno del Masters di Cincinnati (7-6, 6-7, 2-6), l'australiano ha perso la testa dopo essersi aggiudicato il primo set.

Come spesso gli succede, è uscito dalla partita e ha iniziato a pensare a tutto fuorché giocare a tennis. Il povero giudice di sedia Fergus Murphy è stato ripetutamente insultato perché, a detta di Kyrgios, avrrebbe fatto partire troppo presto il cronometro dei 25 secondi.

"Trovami un video in cui Rafa gioca così velocemente e chiudo la bocca per sempre", ha urlato il 24enne. Che poi ha sputato in direzione dell'arbitro, acceso la radio, chiesto un toilet break per spaccare due racchette e urlato ancora contro l'arbitro: "Sei una fo***ta marionetta". Con ogni probabilità adesso arriveranno sanzioni da parte dell'ATP.