Parliamo di una grande squadra, ha ottimi giocatori come Cristiano Ronaldo, tra i più forti al mondo. Noi dobbiamo puntare in alto, non dobbiamo accontentarci del quarto o del secondo posto. Il nostro obiettivo deve essere il primo

Lui è stato il mio idolo. Tutti i giocatori che sono passati dal Milan sono stati grandi lavoratori. Spero di imitarli e di diventare un vincente con questa maglia. Il Milan è un grande club conosciuto in tutto il mondo, in Brasile è un punto di riferimento. Chi gioca al Milan è un campione, è una squadra che ha vinto sette Champions League

Giampaolo per me è un vero insegnante - ha esordito il 21enne - ha nuove idee ed è preciso nel trasmetterle. Ha modificato il tipo di gioco in difesa e in attacco, è attento a tutto e questo ci permette di giocare bene

