Neymar e quel Barça-PSG 6-1: "Contento di esserci stato..."

Le parole rilasciate dal brasiliano ai microfoni di "The Making Of", la serie di DAZN.

Non solo José Mourinho e Cristiano Ronaldo. Un altro fuoriclasse come Neymar si è raccontato a "The Making Of", la nuova serie di DAZN. La stella del PSG è tornata indietro nel tempo e ha raccontato chi fosse la sua fonte di ispirazione:

Mi ispiravo a Ronaldinho. Sul campo ho sempre cercato di essere come lui e di integrare le sue peculiarità nel mio stile di gioco. La gioia è una di queste. Osare un dribbling, una giocata diversa, provare qualcosa di inaspettato, reagire alle situazioni di gioco in un attimo. Era un genio. Il più grande showman del calcio

Sui record personali:

Nella mia vita non ho mai inseguito i record. Non ho mai voluto fare gol per superare qualcun altro. Ma ovviamente sono molto contento di sapere che oggi sono il giocatore brasiliano con più gol in Champions League. Per me è un grande orgoglio. Sono lusingato di portare il nome del mio Paese sempre più in alto

E quando gli viene chiesto di ricordare quel Barça-PSG 6-1 della Champions League edizione 2016/17, non si tira indietro nonostante si tratti di una partita che arreca ancora molto dolore ai tifosi del club parigino: