Liverpool, Klopp come Rocky: "Adriaaan! Sono felice per lui"

È stata una partita molto difficile per entrambe le squadre. Si trattava solo di vincerla e alla fine ci siamo riusciti noi! Nessuno allo stadio voleva i tempi supplementari, sono letali. Il rigore del 2-2? Non sono sicuro ci fosse, ma chi se ne frega adesso. Abbiamo iniziato bene e poi abbiamo mollato. Abbiamo dovuto combattere parecchio, alla fine abbiamo vinto e ora gioiamo

Adriaaaaaaan, come Rocky! Sono felice per lui, non mi sembra uno che abbia vinto molto nella sua vita...

Dobbiamo abituarci a questo, è stata una notte difficile. Le prime due partite della stagione (Community Shield e Supercoppa Europea, ndr) sono state davvero complicate. Ma il calcio è questo, è soprattutto vincere. Il Chelsea è stato davvero forte, hanno un portiere fortissimo ma qualcuno alla fine deve vincere. Col City non siamo stati noi, stasera sì. Sono tutti belli i trofei, non posso paragonarli. Il prossimo, vedremo?

"ADRIANNNN, LIKE ROCKY!" 🥊 Never change, boss 🤣🤣 pic.twitter.com/IuxQvHyQvS

