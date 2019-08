Le parole del manager dei Blues dopo la Supercoppa europea persa ai rigori contro il Liverpool.

di Redazione Fox Sports - 15/08/2019 09:22 | aggiornato 15/08/2019 09:27

Un'altra sconfitta. Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Frank Lampard alla guida del Chelsea. Dopo aver perso sonoramente per 4-0 all'esordio in Premier League contro il Manchester United, i Blues sono caduti anche in Supercoppa europea contro il Liverpool ai calci di rigore.

Ma di motivi per guardare al futuro con ottimismo, Lampard ne ha eccome. Perché la prestazione dei suoi è stata da appalusi per lunghi tratti della partita. Nel post-partita l'ex manager del Derby County ha dichiarato:

Sono orgoglioso della prova che abbiamo fatto, non siamo stati fortunati. Abbiamo avuto tante occasioni. Anche loro, ma soprattuto noi. Abbiamo controllato la partita contro una squadra fantastica. Non è bello vedere il Liverpool vincere e i nostri giocatori tristi nello spogliatoio, ma è andata così. La scelta su Giroud? Ha tenuto alta la linea e ha segnato. Poi era stanco, ho messo Abraham per questo

Lampard ha concluso: