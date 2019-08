Dopo Nicolò Zaniolo, anche Cengiz Under rinnova il suo contratto con la Roma. All'indomani del prolungamento del centrocampista italiano fino al 2024, arriva l'ufficialità della firma del turco che si è legato ai giallorossi fino al 2023. Il classe 1997, che nell'ultima stagione ha collezionato 6 gol e 11 assist in 33 presenze, guadagnerà 1,6 milioni di euro netti più bonus a stagione.

Sono arrivato a Roma due anni fa - ha dichiarato Under ai microfoni del portale ufficiale del club - e da allora mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi. È un momento davvero felice per me. Ringrazio il club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma