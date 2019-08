L'attaccante tedesco ha il contratto in scadenza nel 2020 e non vuole rinnovare: il Lipsia potrebbe essere costretto a cederlo adesso per non perderlo a zero tra un anno.

di Redazione Fox Sports - 15/08/2019 13:19 | aggiornato 15/08/2019 13:24

La Roma cerca un attaccante indipendentemente dalla possibile cessione di Edin Dzeko all'Inter. Perché nella testa del direttore sportivo Gianlcua Petrachi c'è sempre l'idea di piazzare Patrik Schick. Ecco perché i giallorossi hanno chiesto informazioni al Chelsea per Michy Batshuayi, ai margini del progetto tecnico di Frank Lampard.

Ma nelle ultime ore è spuntato un altro nome che potrebbe fare al caso di Paulo Fonseca. Si tratta di Timo Werner, gioiello del Lipsia che rappresenta una ghiotta occasione. Il motivo? Il classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2020 e non ha alcuna intenzione di rinnovare, motivo per cui il club tedesco potrebbe essere costretto a cederlo a prezzo di saldo per non perderlo a zero tra pochi mesi.

Su Werner ci sono ovviamente anche altri club come Napoli e Bayern Monaco. E intanto in uscita i giallorossi hanno concluso l'operazione col Galatasaray per la cessione di Steven Nzonzi, che a breve sosterrà le visite mediche e firmerà con i turchi.