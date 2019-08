Il difensore croato, assente in Supercoppa europea, si avvicina sempre più ai giallorossi: il suo cartellino dovrebbe costare 25 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 15/08/2019 11:31 | aggiornato 15/08/2019 11:36

Non c'era nella Supercoppa europea vinta ai calci di rigore contro il Chelsea, ufficialmente perché non al meglio. Ma c'è anche il mercato dietro all'esclusione di Dejan Lovren dai convocati di Jurgen Klopp. Il difensore croato classe 1989 è infatti in uscita dal Liverpool e ad accoglierlo potrebbe essere la Roma.

Come riportato da Sky Sport, i giallorossi sono molto vicini al 30enne che nell'ultima stagione con i Reds ha collezionato 18 presenze, 1 gol e 1 assist. L'operazione dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto (legato al numero di presenze) per un totale di 25 milioni di euro.

Sembra quindi essere Lovren il quarto centrale richiesto espressamente dal tecnico Paulo Fonseca. Nelle scorse settimane si era parlato anche del possibile arrivo di Daniele Rugani, che però è stato scavalcato da Lovren. Non resta quindi che attendere la fumata bianca.