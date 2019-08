I rossoneri non si spingono oltre i 40 milioni più bonus: l'agente dell'argentino vola a Madrid per abbassare le pretese dell'Atletico che chiede almeno 50 milioni.

15/08/2019

Situazione di stallo. Non si sblocca la trattativa per Angel Correa. Il Milan è irremovibile: non vuole spingersi oltre i 40 milioni di euro per il cartellino dell'argentino. L'Atletico Madrid, invece, ne chiede almeno 50 per chiudere in fretta l'operazione col Valencia per Rodrigo, che si sta allenando a parte in attesa di volare alla corte di Diego Pablo Simeone.

Per uscire da questa impasse, oggi - riporta Sky Sport - l'agente di Correa, Augustin Jimenez, volerà a Madrid per parlare con la dirigenza dei Colchoneros. L'obiettivo del procuratore è quello di abbassare le pretese del club spagnolo e avvicinare il più possibile le parti.

I rossoneri hanno dalla loro il sì del giocatore, che ha rifiutato il Monaco con sommo dispiacere dell'Atletico (i monegaschi avevano offerto 50 milioni di euro). La volontà del classe 1995 è stata chiara fin da subito: vuole solo il Milan. Ora non gli resta che sperare nella fumata bianca.