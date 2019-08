Spunta un retroscena quantomeno curioso sulla ricca offerta presentata dal club brasiliano all'attaccante italiano.

15/08/2019 10:29

A ore sarà annunciato dal Brescia. Mario Balotelli sta per tornare a casa (nella città di Brescia, Super Mario ci è cresciuto) e indossare la maglia delle Rondinelle. Il club di Massimo Cellino lo ha convinto offrendogli un triennale fino al 2022 da 3 milioni di euro a stagione (1 milione di parte fissa e il resto bonus).

Ma quella della società lombarda non è stata ovviamente l'unica offerta arrivata al classe 1990. Tra le più ricche che gli sono pervenute c'è quella del Flamengo, che sembrava fino a poche ore la favorita assoluta per accogliere l'ex Milan e Inter.

In Brasile però è spuntato un retroscena sulla proposta del club rossonero. Sembra infatti che non sia mai stato chiarito a Balotelli che l'offerta fosse in real brasiliani e non in euro. Da qui l'irritazione dell'attaccante 29enne dopo averlo scoperto e la decisione di accettare la corte del Brescia.