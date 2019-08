Le parole rilasciate dal capitano dei bianconeri dopo la tradizionale amichevole giocata a Villar Perosa.

di Redazione Fox Sports - 15/08/2019 18:47 | aggiornato 15/08/2019 18:52

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a lungo al termine del tradizionale test amichevole in scena a Villar Perosa. Da Mauro Icardi a Paulo Dybala, passando per Matthijs de Ligt e la lotta Scudetto. Sono tanti i temi affrontati dal difensore bianconero.

Abbiamo grande voglia di ricominciare - ha esordito Chiellini, come riporta Sky Sport - e di metterci alla prova con partite vere. Da parte nostra la disponibilità nei confronti di Sarri è massima e vogliamo recepire al più presto ciò che chiede il nuovo allenatore. Siamo ancora work in progress, ma le ambizioni sono molto alte. Cosa cambia rispetto al passato? Ogni allenatore ha caratteristiche proprie: Allegri era diverso da Conte e Sarri è diverso da Allegri

Su Icardi e Dybala:

Icardi alla Juve, con tutto il rispetto, è fantacalcio. Noi abbiamo dei grandi attaccanti e pensiamo solo al nostro gruppo. Vogliamo restare compatti e aiutarci vicendevolmente in una stagione lunga. Per fortuna tra poco si inizia. Per quanto riguarda Dybala, è sereno e sta facendo bene. Non ha bisogno dei miei consigli. È grande e vaccinato, certe cose fanno parte del gioco, noi siamo dei professionisti e siamo consapevoli della situazione

Sulla lotta Scudetto:

Anche l'anno scorso l'Inter aveva una rosa per vincere lo Scudetto, ora si è rinforzata ulteriormente. Inter e Napoli penso siano un gradino sopra rispetto alle altre, si sta creando un gap tra le prime tre e le altre squadre sulla carta. Ovviamente sarà sempre il campo a parlare e come ogni anno non sarà semplice vincere. Anche loro avranno un po' più di pressione. Una squadra che fa un mercato come quello dell'Inter o una squadra che dà continuità rispetto al passato come il Napoli non può nascondersi. Siamo tre squadre che hanno l'obiettivo di vincere, poi solo una riuscirà a farlo

Sul nuovo arrivato de Ligt: