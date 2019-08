Klopp deve fare a meno di Alisson e al suo posto schiera Adrian, Lampard con tre dubbi.

Manca sempre meno al fischio d'inizio della Supercoppa europea. Alle ore 21, alla Vodafone Arena di Istanbul, l'arbitro francese Stephanie Frappart darà il via al match tra Liverpool e Chelsea, rispettivamente vincitori della Champions League e dell'Europa League nella passata stagione. Chi trionfa raccoglie l'eredità dell'Atletico Madrid, che un anno fa sconfisse il Real Madrid.

I Reds, che hanno messo in bacheca la Supercoppa tre volte (1977, 2001, 2005), si presentano con un'unica grande defezione. Jurgen Klopp deve infatti fare a meno di Alisson, infortunatosi nella prima giornata di Premier League contro il Norwich. Al suo posto gioca Adrian. Per il resto scenderà in campo la formazione tipo schierata con un 4-3-3.

I Blues, reduci dal pesante 4-0 rimediato in campionato contro il Manchester United, hanno gioiato una volta in Supercoppa nel 1998. Per interrompere il digiuno, Frank Lampard utilizzerà un 4-2-3-1 in cui potrebbero mancare Rudiger, Kanté e Willian. Tutti e tre sono in dubbio a causa di problemi fisici accusati di recente.

Supercoppa europea, le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

Liverpool (4-3-3): Adrian; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kanté; Pedro, Pulisic, Barkley; Abraham. Allenatore: Lampard