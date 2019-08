Ivan Perisic è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il croato, acquistato in prestito oneroso per 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20, ha salutato l'Inter pubblicando una bellissima lettera su Instagram:

Mi rivolgo a tutti voi che siete stati parte della mia vita professionale negli ultimi 4 anni. Prima di tutto ai tifosi interisti, nerazzurri, li voglio ringraziare dal profondo del mio cuore per tutto il loro sostegno che ci avete dato nei momenti più semplici ma anche in quelli più duri. E poi, naturalmente, grazie all'Internazionale Milano. A tutto lo staff e in particolar modo a tutti gli allenatori e giocatori. I vostri consigli saranno sempre parte di me come giocatore e come persona. Grazie di tutto