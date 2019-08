Roma, incontro per il rinnovo di Zaniolo: non c'è l'accordo

Roma, non solo Icardi: il nome nuovo per l'attacco è Batshuayi

Roma, incontro per il rinnovo di Zaniolo: non c'è l'accordo

Roma, non solo Icardi: il nome nuovo per l'attacco è Batshuayi

Il mercato in uscita della Roma si è bloccato. Sulla lista dei partenti ci sono giocatori come Javier Pastore e Steven Nzonzi che faticano a trovare una squadra a causa del loro ingaggio molto oneroso. Per il centrocampista francese, però, qualcosa sta iniziando a muoversi.

I giallorossi vorrebbero che l'operazione andasse in porto sulla base di un prestito oneroso, i turchi invece spingono per avere il francese a titolo gratuito accollandosi l'ingaggio.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK