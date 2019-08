Roma, incontro per il rinnovo di Zaniolo: non c'è l'accordo

Sulla lista di Petrachi - riporta Sky Sport - è ora finito Michy Batshuayi, attaccante belga di proprietà del Chelsea che nell'ultima stagione ha collezionato 9 gol in 36 presenze tra Valencia e Crystal Palace. Non è la prima volta che i giallorossi si interessano al classe 1993. Chissà che questa non sia la volta buona per il suo arrivo a Roma.

Per il dopo Dzeko l'obiettivo numero uno del ds Gianluca Petrachi resta Mauro Icardi, per cui l'Inter chiede l'ex Manchester City oltre a 55-60 milioni di conguaglio. Una cifra ritenuta troppo alta dal club capitolino che così si guarda intorno alla ricerca di un altro possibile rinforzo.

Il belga di proprietà del Chelsea è la nuova idea per l'attacco giallorosso in caso di cessione Dzeko. Il favorito di Fonseca resta però sempre l'argentino. .

