Da qui la necessità di salutare giocatori in esubero come Nikola Kalinic e Angel Correa, che costerà ai rossoneri più di 50 milioni di euro. Il doppio di quanto il Diavolo dovrebbe incassare con il cartellino di André Silva.

Non al Siviglia, dove nell'ultima stagione ha messo insieme 11 gol e 3 assist in 40 presenze, bensì al Valencia, che ha appena ceduto Rodrigo ai Colchoneros per ben 60 milioni di euro. Un maxi investimento, quello del club allenato da Diego Pablo Simeone, l'ennesimo di questa estate.

L'affare Angel Correa sta per sbloccarsi: lo finanzierà André Silva. Il Milan si prepara ad accogliere l'argentino dell'Atletico Madrid, ma prima dovrà cedere l'attaccante portoghese. Dopo essere stato vicinissimo al Monaco, l'ex Porto sembra ora destinato a tornare in Liga.

L'attaccante portoghese vicinissimo al ritorno in Liga: volerà alla corte di Marcelino per sostituire Rodrigo, appena passato all'Atletico Madrid.

