La Juventus ha battuto 3-1 la Primavera bianconera nella tradizionale amichevole di Villar Perosa. Paulo Dybala è stato autore di una doppietta e i tifosi lo hanno acclamato a lungo. Proprio dell'argentino e non solo ha parlato a Sky Sport il direttore sportivo Fabio Paratici:

Sulla giornata di festa e sul mercato:

Abbiamo vissuto una grande giornata, è sempre bello stare qui in mezzo alla nostra gente. Questo è un po' il nostro Natale. Passando al mercato, come prima cosa voglio precisare che quei giocatori che vengono dati per partenti non sono calciatori in esubero. Logicamente c'è una lista dove né io né Sarri possiamo incidere, ed è quella della Champions. Questa ci consente di iscrivere 21 giocatori più i local player. A questo giro di giocatori cresciuti nel nostro vivaio ne abbiamo solo uno (Pinsoglio, ndr), non due o tre come gli anni passati. Ma il numero dei nostri giocatori è rimasto invariato, ovvero 24. Gli altri anni usciva solo un giocatore dalla lista, quest'anno ne resteranno fuori di più