Non è sfuggita alle telecamere l'imprecazione in spagnolo di De Rossi durante la partita contro l'Almagro.

14/08/2019 22:20 | aggiornato 14/08/2019 22:27

Un esordio analizzato ai raggi X. In Argentina come in Italia era tantissima l'attesa per l'esordio di Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors. Il centrocampista ha debuttato nel match contro l'Almagro valido per i sedicesimi di Copa Argentina.

L'ex capitano della Roma ha sbloccato la partita con un colpo di testa su calcio d'angolo, si è preso un'ammonizione per una scivolata delle sue e poi si è infuriato con l'arbitro per il provvedimento.

Le telecamere hanno ripreso l'attimo esatto in cui il numero 16 degli Xeneizes si è lamentato per il giallo ricevuto e ha urlato: "Primer fallo me saca amarilla la concha de tu madre". Una frase che non ha bisogno di traduzione e che fa capire quanto De Rossi si sia già calato nella sua nuova avventura.