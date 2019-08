Il tecnico spagnolo torna sull'addio ai Magpies.

di Redazione Fox Sports - 14/08/2019 01:40 | aggiornato 14/08/2019 18:45

Ha lasciato il Newcastle lo scorso giugno per volare in Cina e allenare il Dalian Yifang. Parliamo di Rafael Benitez, che a distanza di settimane dalla scelta di cambiare panchina è tornato a parlare dell'addio ai Magpies:

Hanno aspettato un anno per farmi un'offerta di rinnovo che sapevano non avrei potuto accettare. Ci siamo incontrati al termine della stagione, sapevo che non avrebbero fatto grandi sforzi per presentarmi un'offerta seria e strutturata

L'ex Napoli ha proseguito:

Diciannove giorni dopo il nostro incontro mi è stato offerto lo stesso salario di tre anni prima con meno possibilità di controllare le operazioni di mercato. Non hanno rispettato le promesse, non mi potevo più fidare di loro. Inoltre, a tutti i giocatori e allo staff medico è stato corrisposto un bonus per il piazzamento al decimo posto in Premier, cosa che invece non è stata fatta col mio staff. Mi è sembrata quasi una punizione per non aver firmato

Sul Dalian Yifang: