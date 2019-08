Inter, accordo con il Bayern per Perisic: il croato non va a Valencia

La stagione scorsa è stata davvero difficile anche perché dopo la finale dei Mondiali (persa dalla sua Croazia contro la Francia, ndr) ho avuto soltanto 20 giorni di riposo per recuperare. Nemmeno il tempo di tornare a Milano che dovevo già essere pronto per la prima giornata di Serie A. Questa è la ragione per cui è stata una stagione di alti e bassi. Ma se andiamo ad analizzare la stagione di ognuno dei finalisti, avranno fatto una grande annata solo uno o due giocatori

Il Bayern Monaco lo ha preso dall'Inter in prestito oneroso per 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20. Oggi Ivan Perisic si è presentato ai suoi nuovi tifosi parlando in conferenza stampa:

