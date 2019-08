Dalla Scotiabank Arena, a Toronto, la prima puntata dello show rosso dopo il Biggest Party of the Summer.

13/08/2019

Con lo spettacolo della Scotiabank Arena ancora negli occhi, restiamo a Toronto per il primo appuntamento Raw after SummerSlam, l'evento che vi racconteremo nella notte tra domenica 11 e lunedì 12. Come da pronostico lo show rosso della WWE non ha lesinato emozioni all'indomani del Biggest Party of the Summer.

La trentaduesima edizione di SummerSlam ormai è alle spalle, non resta che tuffarci nella puntata 1368 di Raw. Tra ritorni a sorpresa e colpi di scena, la notte di Toronto ha pronto un altro bel regalo a tutti gli appassionati di wrestling.

AJ Styles, Luke Gallows e Karl Anderson devono fare i conti con Braun Strowman, che si è unito a Ricochet per aiutare Seth Rollins a difendersi da un attacco 3 contro 1 dal WWE United States Champion e dai Raw Tag Team Champions. In questa rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, WWE-ek Raw, scopriamo insieme cosa significhi mettersi contro The Monster Among Men e quale Superstar è tornata in WWE per la prima volta da Wrestlemania 35.

WWE Braun Strowman sfida AJ Styles, Luke Gallows e Karl Anderson

WWE News, Preview Raw 12 agosto 2019

Non c'è un solo piatto forte sul menù. A poco meno di 24 ore dallo show di SummerSlam, non ci resta che rispondere a poche semplici domande. Le stesse che la WWE ha sollevato nella preview dello show rosso. A cominciare dalla più semplice: come festeggerà Seth Rollins l’importante vittoria ottenuta ieri ai danni di Brock Lesnar?

E poi: chi sarà la prossima avversaria della Raw Women’s Champion Becky Lynch? È previsto un match tra The Miz e Dolph Ziggler? Alexa Bliss & Nikki Cross avranno un match per i WWE Women’s Tag Team Championships contro le Kabuki Warriors per difendere le cinture conquistate una settimana fa? E soprattutto: riuscirà qualcuno ad opporsi al dominio dell’O.C.? Questo e molto altro come sempre qui, su WWE-ek Raw, la nostra rubrica dove potrete trovare WWE News e Highlights.

AJ Styles lancia la sfida a Seth Rollins

Seth Rollins è tornato in cima alla montagna dopo aver battuto Brock Lesnar, conquistando il titolo universale. E durante il discorso del Beastslayer in apertura di puntata interviene AJ Styles, che sale sul ring per sfidare il WWE Universal Champions. Una combattimento campione contro campione. Seth Rollins accetta, ha pronta una 'lezione di rispetto', sollevato dall'incombenza della presenza di Lesnar: come rivelato da Paul Heyman, infatti, Brock Lesnar non avrà un rematch contro Seth Rollins.

Samoa Joe vs Sami Zayn

L'inquadratura passa nel backstage. Gli Street Profits incontrano sulla loro strada Sami Zayn, che inizia a parlar male di Seth Rollins, Becky Lynch e anche di Samoa Joe, secondo lui diventato troppo debole. Ma il gigante è dietro di lui e lo sfida immediatamente. Il match contro l'ex campione di NXT dura poco: Coquina Clutch e tutti a casa.

The Miz vs Dolph Ziggler

The Miz sale sul ring, raggiunto poco dopo da Dolph Ziggler. Dopo lo scontro con Goldberg, The Showoff ammette di non essere in condizione per combattere, ma appena The Miz abbassa la guarda, Dolph Ziggler lo colpisce alle spalle. La sfida inizia, ma The Awesome One ha la meglio sull'avversario vistosamente dolorante.

Ricochet vs Elias

Arriva il momento di Elias, con tanto di chitarra. Spera di non essere interrotto durante il suo show, ma ecco risuonare la theme song di Ricochet. Elias è molto infastidito dall'ingresso dell'avversario e propone subito un match che, inevitabilmente, viene vinto da Ricochet.

Rey Mysterio vs. Andrade – 2-out-of-3 Falls Match

Altro incontro tra i due, con Andrade che coglie la terza vittoria consecutiva contro l'ex World Heavyweight Champion. È arrivata al termine di un 2-out-of-3 Falls Match, in cui Andrade ha schienato per due volte The Master of 619: la prima volta con l'aiuto di Zelina Vega, la seconda con l'Hammerlock DDT. A fine incontro, in un'intervista nel backstage, Rey Mysterio (con le lacrime agli occhi) ha ammesso di non sapere cosa ne sarà della sua carriera.

Cedric Alexander vs. Drew McIntyre

Si rimane nel backstage, dove Drew McIntyre annuncia che la faida con Cedric Alexander finirà questa sera. Il match è molto equilibrato, durissimo. Ma è proprio quando il campione WWE Cruiserweight sembra avere la meglio, che arriva la reazione del possente scozzese. McIntyre si aggiudica l'incontro a fatica ed entrambi possono essere contenti che sia finita qui.

No Way Jose vs. Robert Roode

Sarebbe stato un peccato lasciare il Canada senza veder combattere Robert Roode. Vittoria esaltante di The Glorious One contro No Way Jose. The Dominican Dancing Machine è stato regolato in poco tempo dal canadese, padrone di casa. Forse l'inizio di un nuovo brillante capitolo.

Revival vs Lince Dorado & Gran Metalik - 24/7 Championship

Volevate la confusione, ecco la confusione. Il match che inizia con i Revival e Lince Dorado e Gran Metalik viene interrotto da una sequela di wrestler a caccia del 24/7 Championship. A cominiciare da R-Truth che, approfittando di una Salida Del Sol di Kalisto, schiena Dawson anche grazie a Carmella. R-Trizzle riconquista così il titolo per la dodicesima volta. Ma non finisce qui. Truth e Carmella riescono a sfuggire a tutti ma non a Elias, che li raggiunge nel backstage e colpisce l'avversario con la sua chitarra. Elias si prende cintura e titolo, il terzo della sua carriera.

Il ritorno di Sasha Banks

Braccio fasciato e con tanto di tutore. Si presenta così Natalya, che sul ring inizia a parlare di quanto successo a SummerSlam (battuta da Becky Lynch) e dell'anniversario del padre. Ma è interrotta dal ritorno a sorpresa di Sasha Banks, che non si vedeva da WrestleMania 35. A 127 giorni di distanza riappare la The Boss che prima abbraccia e bacia Natalya, poi la attacca senza pietà. A quel punto a soccorrerla è proprio Becky Lynch, che inizia a combattere contro Sasha Banks. Armata di sedia, The Boss ha la meglio della Raw Woman's Champion. Serve l'intervento degli arbitri che, a stento, riescono a fermarla.

I Viking Riders battono due wrestler locali

Tutti dovranno cadere "inevitabilmente" ai loro piedi. È la promessa di Erik e Ivar, che hanno la meglio anche degli ultimi due prodotti della città natale. Neanche Toronto è riuscita a mettere a disposizione due sfidanti all'altezza dei Viking Riders.

Alexa Bliss & Nikki Cross vs. The Kabuki Warriors – WWE Women’s Tag Title Match

Grandissimo lavoro di squadra per Alexa Bliss e Nikki Cross, che riescono a difendere il titolo WWE Women's Tag Team dopo aver fatto fuori le Ilconics a SummerSlam 2019: Alexa salva un paio di volte Nikki dalle grinfie di Asuka e poi chiude con una splendida Twisted Bliss, che non lascia scampo a Kairi Sane.

Seth Rollins vs. AJ Styles – Champion vs. Champion Match

Gran finale, non c'è che dire. Il Champion contro Champion si trasforma in una rissa da strada. Ma andiamo con ordine: Seth Rollins batte AJ Styles per squalifica nel main event a causa dell'intervento degli altri membri del The O.C., Luke Gallows e Karl Anderson. Compare un altro wrestler, è Ricochet, che corre in soccorso di Seth Rollins, ma viene sopraffatto dal trio. Decisivo a quel punto l’intervento di Braun Strowman: The Monster Among Men si sbarazza da solo dell’intero O.C., riconsegnando l'Universal Championship nelle mani del suo legittimo proprietario. Almeno per il momento. Si preannuncia un'altra sfida da brividi.