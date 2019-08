Supercoppa Europea, Liverpool-Chelsea: dove vedere, probabili formazioni, quote

Liverpool-Chelsea, match che assegnerà la Supercoppa Europea 2019, si gioca mercoledì 14 agosto alle 21 alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas. La gara verrà trasmessa in diretta TV da Canale 5 e da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport Collection. È possibile vedere Liverpool-Chelsea in streaming attraverso Mediaset Play, servizio di streaming di Mediaset, e Sky Go, piattaforma di streaming di Sky riservata agli abbonati.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK