Non solo i giocatori di Liverpool e Chelsea. Domani sera, in occasione della Supercoppa europea in scena alla Vodafone Arena di Istanbul, la protagonista sarà anche l'arbitro Stephanie Frappart, prima donna a dirigere un match di calcio maschile organizzato dalla Uefa. Il fischietto francese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara:

Sono molto felice, per me è stata davvero una sorpresa, non mi aspettavo di poter dirigere la Supercoppa europea, è un grande onore. Spero che il mio esempio serva per tutti gli arbitri donna e per tutte le ragazze che aspirano a fare questo lavoro. Abbiamo provato, per prime a noi stesse, che tecnicamente e fisicamente siamo come gli uomini. Non abbiamo paura di sbagliare, siamo pronte. La mia vita è cambiata e ora sono più popolare nel mondo. Ho già debuttato in Ligue 1, quindi conosco le mie emozioni e so come gestirle: mi sono allenata anche per questo