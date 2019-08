Alla vigilia della Supercoppa europea che mercoledì 14 agosto vedrà sfidarsi Liverpool e Chelsea alla Vodafone Arena di Istanbul, ha parlato in conferenza stampa il manager dei Blues, Frank Lampard. Reduce dalla pesante sconfitta all'esordio in Premier League contro il Manchester United, il tecnico inglese si dimostra comunque fiducioso:

Sono ottimista per questa finale, ce la siamo meritata. Non sarà facile imporsi ma possiamo farcela. Dobbiamo fare di tutto per vincere, sarebbe molto importante per me e per il club. Per domani sceglierò i giocatori più pronti, e io non ho paura di fare giocare i giovani se lo meritano