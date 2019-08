Il centrocampista bosniaco ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair.

Dal rapporto con Massimiliano Allegri a quello con Radja Nainngolan, passando per Francesco Totti e Daniele De Rossi. Di questo e molto altro ha parlato Miralem Pjanic in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair.

Per Radja mi spiace, so che ragazzo e che calciatore è. Ma ogni tanto - ha esordito Pjanic - commette degli sbagli, è troppo diretto e troppo aperto, dovrebbe essere più intelligente e più discreto. Certo ha vissuto tutta la carriera così, e forse riesce a dare il meglio di sé proprio in queste situazioni. Spero possa uscirne presto

Su Totti e De Rossi:

Non me ne capacito. Li ho sentiti e ne abbiamo parlato. Sono dispiaciuti e loro stessi faticano a darsi una spiegazione. Totti ha voluto tirarsi fuori da una situazione che non gli stava bene. Ma so che ci sta male. Quello che hanno fatto a De Rossi, poi, è davvero un mistero. Quando vedi partire i più bravi, anno dopo anno, ti fai delle domande. E alla fine ti stufi

Sul suo ex allenatore Allegri: