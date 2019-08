Ho salutato Daniele e gli ho dato il benvenuto. Mi ha detto che la Serie A è un grande campionato e che il Cagliari è stata un'ottima scelta. Il calcio italiano si è sempre contraddistinto per i grandi giocatori e spero di adattarmi il prima possibile. Quando ho avuto conferma che sarei arrivato qui ho pensato subito che non ci sarebbero stati problemi. Tabarez? Ho avuto la possibilità di parlare con il maestro e anche lui mi ha suggerito di venire in questa città

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK