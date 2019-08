La Commissione Disciplinare della FIFA ha sanzionato il Manchester City per irregolarità relative al trasferimento internazionale e alla registrazione di giocatori sotto i 18 anni. Il Manchester City ha violato, tra gli altri, l'articolo 19 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento di calciatori. La Commissione Disciplinare ha preso in considerazione il fatto che il Manchester City ha ammesso le proprie responsabilità, sanzionando il club con una multa di 370mila franchi svizzeri

È arrivata la decisione della FIFA sul Manchester City. Il massimo organo calcistico internazionale ha punito i Citizens con una multa di 370mila franchi svizzeri (circa 340mila euro) per irregolarità nel trasferimento di minori. A differenza di quanto successo in passato a Barcellona, Atletico Madrid e Chelsea, però, il club di Manchester ha evitato il blocco del calciomercato in entrata. Di seguito il comunicato ufficiale della FIFA:

