Milano è una bella città, ma non ho ancora avuto modo di visitarla con calma. E poi non sono qui per vivere la città, sono venuto per aiutare il club a raggiungere gli obiettiv

Il nuovissimo attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha rilasciato una simpatica intervista al portale Otro in cui ha parlato delle differenze tra Inghilterra e Italia, di cibo e non solo. Il belga ha esordito commentando i primi allenamenti svolti agli ordini di Antonio Conte, tecnico che l'ha voluto a ogni costo nella sua squadra:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK