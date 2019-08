Ho buone sensazioni, la squadra ha un'idea di gioco precisa e Andreazzoli ha chiarito subito le proprie intenzioni, stiamo lavorando per accontentarlo. Mi sono integrato subito, queste due settimane mi serviranno per entrare negli schemi e iniziare bene. Il colpo Schone mi ha sorpreso. Vogliamo ripartire dopo un'annata deludente, dobbiamo mettere le basi per un nuovo capitolo della storia di questa società

Credo sia un onore essere corteggiati da una società come il Genoa, sono felice. Coglierò questa opportunità come sempre, come ho fatto nei dilettanti o nei settori giovanili. Avrò lo stesso spirito e la stessa voglia di fare bene"

Se manca un attaccante? Ne abbiamo sei e sono tanti, non credo ci manchi qualcosa. Come è già capitato di dire, facciamo le nostre valutazioni sui nostri giocatori offensivi, sono molti. Avremo necessità di fare ulteriori verifiche e poi decidere

Schone era un nome, insieme ad altri del resto. Non avevamo fretta però, quando si dice che la fretta è cattiva consigliera è vero, perché magari avremmo perso un'occasione. Ora è con noi, siamo felici, inutile parlare del calciatore, è riconosciuto da tutti come uno importante. Siamo contenti anche della persona che abbiamo avuto modo di conoscere in questi giorni

