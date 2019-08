È molto difficile restare al top della forma ed essere sempre uno dei migliori. Il mio corpo atletico non cade dal cielo. Dietro i trofei c'è molto lavoro. Io lavoro sodo per vincere insieme alla mia squadra, perché poi di conseguenza arrivano i premi individuali

Messi è un giocatore straordinario che sarà ricordato non solo per i Palloni d'Oro vinti, ma perché anno dopo anno è sempre stato uno dei migliori. Proprio come me

Nuovo passaggio dell'intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo durante "The Making of", la serie prodotta da DAZN. Tra i tanti argomenti affrontati dal portoghese, c'è anche Lionel Messi.

Le parole rilasciate dal portoghese durante "The Making of", la serie prodotta da DAZN.

