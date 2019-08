I romantici “irregolari”, Zigoni: “Non ero come Best: lui era come me”

Roma, incontro per il rinnovo di Zaniolo: non c'è l'accordo

Vigorelli credeva invece che la Roma si spingesse oltre, motivo per cui non è stata trovata un'intesa. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, quando con ogni probabilità sarà trovato un accordo. Sì, perché i rapporti sono buoni e l'intenzione di tutti è quella di andare avanti insieme.

Si è concluso senza fumata bianca l'incontro tra la Roma e Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, andato in scena nella giornata odierna. Si è parlato di rinnovo ma soprattutto di adeguamento. Il centrocampista classe 1999 ha infatti un contratto con i giallorossi in scadenza nel 2023.

Non ha avuto esito positivo l'incontro tra la dirigenza giallorossa e l'entourage del centrocampista per parlare del rinnovo. Le parti si ritroveranno a breve.

