Il direttore sportivo Giuntoli è in contatto costante con il fratello e agente dello spagnolo, Jesus Llorente, a cui ha chiesto di aspettare e rispedire al mittente offerte di altri club.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 13/08/2019 11:32 | aggiornato 13/08/2019 14:36

Non solo Hirving Lozano, in arrivo dal PSV per 42 milioni di euro. Il Napoli vuole assicurarsi anche un attaccante di peso che possa far rifiatare Arkadiusz Milik. Ed è per questo che ha messo nel mirino lo svincolato Fernando Llorente

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è in costante contatto - riporta La Gazzetta dello Sport - con il fratello-agente dello spagnolo, Jesus Llorente, a cui ha chiesto di aspettare e rifiutare tutte le offerte. Il motivo? Giuntoli attende novità dal fronte Mauro Icardi, che non ha ancora deciso cosa fare in futuro.

Su Llorente, 34 anni, non c'è solo il Napoli. Anche la Lazio è fortemente interessata, con Simone Inzaghi che avrebbe individuato l'ex Juventus come attaccante ideale per i cross che sforneranno Lazzari e Jony. I biancocelesti sono pronti a offrire allo spagnolo in triennale da 3.5 milioni a stagione, più altri 4 di commissione per il procuratore.