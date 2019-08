Marsiglia, licenziato Rami

Il difensore, infortunato, ha preso parte a uno show televisivo facendo infuriare il club francese. Da qui la decisione del licenziamento.

di Redazione Fox Sports - 13/08/2019 12:07 | aggiornato 13/08/2019 12:11

Finisce la storia tra l'Olympique Marsiglia e Adil Rami. Si chiude in maniera burrascosa con il licenziamento in tronco del difensora francese. A spiegare questa vicenda, che finirà in tribunale, è L'Equipe.

L'OM ha risolto il contratto del 33enne (in scadenza nel 2021) di origine marocchina a causa dei suoi comportamenti tutt'altro che professionali. C'è però un episodio che ha rappresentato la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. L'ex Milan aveva infatti comunicato di essere infortunato, eppure ha preso parte al game show televisivo "Fort Boyard".

Non solo. Ha partecipato anche a una sfilata di moda a Monaco mentre i suoi compagni erano in campo al Velodrome. Da qui la decisione del Marsiglia di licenziarlo, mentre i legali del difensore hanno già fatto sapere di voler portare il cub in tribunale.