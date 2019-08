Dopo tante voci, parla lui e fa chiarezza. Anche in questa sessione di mercato Sergej Milinkovic è uno dei giocatori più chiacchierati in circolazione. Oggi il centrocampista della Lazio ha preso parola e ha fatto il punto sulla sua situazione ai microfoni del portale Espreso:

Sono dove sono e non mi manca nulla. Lavoro, sono qui alla Lazio e non penso troppo alla fine del mercato. È stato scritto di tutto, ma so dove ho la testa e con quale club ho un contratto

Il classe 1995 ha proseguito:

Il mercato inglese è terminato, quindi si è chiusa anche la storia con il Manchester United. Non ero troppo innervosito da tutto quello che veniva scritto, sono sempre rimasto concentrato sulla preparazione per la prossima stagione

Infine sul suo infortunio:

La situazione non è così terribile come qualcuno ha scritto. So bene quanto ci vuole per recuperare e non vedo l'ora di tornare in campo