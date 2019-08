C'è l'intesa sulla formula del trasferimento che dovrebbe avvenire in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Dopo l'operazione che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma e Luca Pellegrini alla Juventus, Paratici e Petrachi lavorano quindi per chiudere un altro affare di calciomercato.

Non solo un attaccante. La Roma cerca anche un difensore "esperto e veloce", questo l'identikit tracciato dal tecnico Paulo Fonseca. Sfumati Alderweireld e Lovren, il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha ora messo gli occhi su Daniele Rugani, per cui i discorsi con la Juventus sono molto avanzati.

