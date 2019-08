L'uruguaiano è in uscita al Milan, chiuso da Ricardo Rodriguez, Strinic e Theo Hernandez. All'Atalanta invece avrebbe spazio e ritroverebbe Gasperini che lo ha già allenato ai tempi del Genoa. La Dea vorrebbe prendere Laxalt esclusivamente in prestito, formula al momento che non viene apprezzata dal Milan.

