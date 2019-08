Alla corte di Lopetegui arriva invece il portoghese Rony Lopes, esterno offensivo classe 1995 che nell'ultima tormentata annata dei monegaschi ha messo insieme 29 presenze, 4 gol e 2 assist. Non è ancora chiaro se si tratti di due operazioni slegate o se l'inserimento di Rony Lopes sia servito al Monaco per abbassare la valutazione di Ben Yedder, di certo sono due affari ormai conclusi e che inguaiano il Milan.

