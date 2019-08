Rodrigo, cercato anche da Napoli ed Everton, diventa così uno degli acquisti più costosi della storia dell'Atletico alle spalle di Joao Felix, Lemar (70 milioni), Diego Costa (66 milioni) e Morata (7 per il prestito più 56 per il riscatto). Con l'arrivo del nazionale spagnolo può dirsi completato il reparto offensivo a disposizione di Simeone, che anzi deve prepararsi a salutare Nicola Kalinic e Angel Correa. Quest'ultimo è vicinissimo al Milan, club che più di tutti ha mostrato interesse.

