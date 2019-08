La sua ultima maglia indossata in carriera resterà così quella dell'Al-Gharafa, club del Qatar. In Italia lo ricordano con particolare affetto i tifosi dell'Inter, squadra con cui Sneijder ha conquistato il Triplete nel 2010 con José Mourinho in panchina.

A 35 anni Wesley Sneijder dice basta col calcio giocato e appende gli scarpini al chiodo. L'ormai ex giocatore, che lo scorso 7 settembre aveva dato l'addio alla Nazionale olandese, è ufficialmente entrato nella dirigenza dell'Utrecht, città in cui è nato il 9 giugno del 1984.

