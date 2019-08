Durissima contestazione dei tifosi parigini nei confronti del brasiliano, destinato a tornare in Liga in questa sessione di mercato.

Un rapporto ormai logoro, impossibile da ricostruire. Ogni minuti che passa aumenta la distanza tra il PSG e Neymar, destinato a lasciare la Francia e a tornare in Liga in questa sessione di mercato. Arrivato due anni fa per 222 milioni di euro dal Barcellona, il brasiliano si è già stufato di essere ricoperto d'oro a Parigi e così ha iniziato a fare i capricci per indossare nuovamente la maglia del "suo" Barcellona oppure quella del Real Madrid.

"Ci sono trattative in stato avanzato", ha detto il direttore sportivo del PSG, Leonardo. Che non ha fatto altro che confermare quanto già si sapeva. Intanto Neymar è stato scaricato dai tifosi del PSG, che lo hanno contestato duramente durante la partita contro il Nimes giocata al Parco dei Principi e valida per la prima giornata di Ligue 1 (3-0 il risultato finale con reti di Cavani su rigore, Mbappé a Di Maria).

Diversi gli striscioni esposti contro il numero 10 (recitavano "Neymar, vattene", "Neymar, figlio di pu***na" e così via), altrettanto numerosi i cori provenienti principalmente dai Cohortis Parias, che rappresentano la parte più calda del tifo parigino. Insomma, quella tra il PSG e Neymar è una storia che ha le ore contate.

"Neymar, se faire taper par une pute n'arrive pas qu'en remontada. Tu t'en souviens ?" Le spectacle est en tribune #PSGNO pic.twitter.com/IkhnA9fnGH — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 11, 2019

