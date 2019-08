Il portiere brasiliano sarà fuori per diverse settimane a causa di un problema al polpaccio: non ci sarà in Supercoppa europea contro il Chelsea.

di Redazione Fox Sports - 12/08/2019 11:46 | aggiornato 12/08/2019 22:51

Inizia nel peggiore dei modi la stagione di Alisson Becker. Il portiere del Liverpool si è infortunato all'esordio in Premier League, nel match vinto 4-1 dai Reds contro il Norwich. L'ex Roma ha rimediato uno strappo al polpaccio che rischia di tenerlo lontano dai campi per circa 2 mesi. Timori confermati anche da Jurgen Klopp che ha dichiarato:

Alisson è alle prese con un infortunio al polpaccio che lo costringerà a restare fuori per un po', sicuramente non è valutabile il suo recupero per la sfida contro il Chelsea. Non voglio dire i tempi di recupero esatti, senza dubbio serviranno diverse settimane e poi si vedrà

Alisson non ci sarà quindi in Supercoppa europea contro il Chelsea di Lampard (al suo posto Adrian, ndr), in programma mercoledì alle ore 21 alla Vodafone Arena di Istanbul. E visto che Klopp è alle prese anche con l'infortunio del terzo portiere Kelleher, reduce da una frattura al polso, in casa Reds si sta pensando di mettere sotto contratto Andy Lonergan, 35enne svincolato dal Middlesbrough che ha svolto il ritiro con Salah e compagni.