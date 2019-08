Nei tre posticipi del primo turno del massimo torneo francese fa bene il Lille, che batte 2-1 il Nantes. Pareggiano 1-1 Strasburgo e Metz. Subito tre punti per il PSG.

La prima giornata di Ligue 1 è già interamente in archivio. Dopo le sette partite che si sono disputate fra venerdì e sabato, domenica nel massimo campionato francese sono andate in scena le ultime 3 partite del primo turno. E ci sono state altre emozioni e sorprese, proprio come successo venerdì (con lo 0-3 con il quale il Lione ha espugnato il campo del Monaco) e sabato (con l'incredibile 0-2 fra Marsiglia e Reims).

Le prime due squadre ad affrontarsi domenica sono state Lille e Nantes. I padroni di casa, che l'anno scorso hanno sorprendentemente chiuso il campionato al secondo posto, sono riusciti a imporsi per 2-1, benché in questa finestra di calciomercato abbiano di fatto smantellato la rosa vendendo, fra gli altri, Pepé all'Arsenal (per 80 milioni di euro), Leao al Milan (per 30), Mendes e Koné al Lione (rispettivamente per 22 e 9 milioni).

La partita è stata dura ed equilibrata, con il Lille che si è portato in vantaggio con Osimhen (arrivato in estate dallo Charleroi per 12 milioni) al 19', prima di subire il pareggio a causa dell'autogol di Celik (al 51') e di riportarsi avanti ancora con Osimhen all'80'. Ha giocato solo dal 68' in poi Yazici, l'acquisto più costoso (16,5 milioni), arrivato dal Trabzonspor e strappato alla Lazio.

I giocatori del Lilla festeggiano dopo il gol di Osimhen nella prima giornata della Ligue 1

Ligue 1, i risultati della domenica

Emozionante anche la partita fra lo Strasburgo, arrivato invece 11esimo nella passata edizione del torneo, e il Metz, che ha vinto lo scorso campionato di Serie B in Francia ed è dunque una neopromossa in Ligue 1. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 21' con Thomasson, ma hanno subito il pareggio a inizio ripresa (al 47') con Diallo. Ha infine chiuso il turno di campionato la partita fra il PSG campione in carica e il Nimes.

I campioni di Francia hanno vinto con estrema facilità, ottenendo i primi 3 punti del campionato. Ha sbloccato la partita Cavani, che al 24' ha realizzato un calcio di rigore. Il raddoppio è arrivato al 56' con Mbappé, mentre il definitivo 3-0 lo ha segnato Di Maria, proprio su assist del giovane attaccante francese. Come ogni anno il PSG sembra essere una schiacciasassi, almeno in Ligue 1. Si dovrà però confermare anche in Europa.

Ligue 1, recap della giornata

