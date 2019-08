Non ha mai avuto problemi a dire quello che pensa, Maurizio Sarri. E non ha smesso di farlo da quando è diventato allenatore della Juventus. Basti leggere le dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta nell'amichevole giocata a Stoccolma contro l'Atletico Madrid:

Se basteranno queste due settimane che mancano al debutto in Serie A (in programma sabato 24 agosto alle ore 18 al Tardini di Parma, ndr)? Io di solito non ci arrivo pronto. Escluso il Chelsea, dove mi pare sia stato l'allenatore esordiente in Premier rimasto imbattuto per più tempo, nelle esperienze italiane ho sempre fatto fatica. Il Napoli vero venne fuori alla prima partita europea a metà settembre. Ma speriamo di metterci una pezza...