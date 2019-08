Il brasiliano elogia e descrive il suo nuovo allenatore.

di Redazione Fox Sports - 12/08/2019 11:00 | aggiornato 12/08/2019 19:04

Non vede l'ora che inizi la stagione, Douglas Costa. Il brasiliano è carico a mille e ha voglia di riscattare l'ultima stagione, trascorsa più in infermeria che in campo. Il merito di questo desiderio di calcio è anche di Maurizio Sarri, suo nuovo allenatore. Ai microfoni de La Repubblica, l'ex Bayern ha esaltato proprio il tecnico:

Io sono un giocatore molto offensivo e Sarri è un allenatore molto offensivo, quindi per tutti gli attaccanti questo è uno stimolo in più, non solo per me ma anche per Higuain e Dybala, perché stare vicini alla porta ti aiuta a dare il meglio

Douglas Costa ha proseguito:

Ricomincio con tanta voglia di dimostrare il mio valore perché, per via degli infortuni, non sono riuscito a farlo lo scorso anno. Credo che per me questa sarà una stagione differente. Voglio dare il massimo perché lo scorso anno non ci sono riuscito per motivi vari. Sto cambiando molto anche fuori dal campo e sto facendo molte sedute di fisioterapia per essere fisicamente pronto al cento per cento

Poi un confronto tra Sarri e Allegri: