Le parole del manager dei Blues dopo il 4-0 rimediato contro il Manchester United all'esordio in Premier League.

di Redazione Fox Sports - 12/08/2019 07:55 | aggiornato 12/08/2019 09:00

Che la partita d'esordio sarebbe stata complicatissima lo sapeva, ma sperava almeno di evitare la goleada. E invece all'esordio in Premier League sulla panchina del Chelsea, Frank Lampard è stato sconfitto 4-0 dal Manchester United a Old Traffford. Ma il manager dei Blues non fa drammi e nel post-partita analizza con lucidità la partita, quasi fosse un manager navigato:

Siamo stati la squadra migliore per 45 o forse 60 minuti, abbiamo commesso errori individuali che hanno portato a quattro gol avversari su cinque tiri

Lampard ha proseguito:

Non c'è bisogno che sia preoccupato per quello che verrà detto su di me. Se fossimo andati al riposo sul 2-1 o 3-1 per noi, cosa che avremmo potuto fare, o se avessimo avuto un colpo di fortuna, il risultato sarebbe stato completamente diverso

