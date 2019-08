E invece al fotofinish il club francese si è tirato indietro e ha deciso di puntare su Geronimo Rulli della Real Sociedad. Proprio così. Il club basco ha già dato ufficialmente il permesso al suo estremo difensore di volare in Francia per sostenere le visite mediche col suo futuro club, segno che la trattativa sia ormai conclusa.

Proprio quando sembrava tutto fatto per la sua cessione, ecco il colpo di scena. La Roma credeva ormai di essere riuscita a piazzare Robin Olsen al Montpellier, pronto ad accogliere il portiere svedese in prestito oneroso a 1.2 milioni di euro con un riscatto fissato a 7 milioni.

L'argentino supera lo svedese e vola in Francia per sostenere le visite mediche: lascerà la Real Sociedad in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.

