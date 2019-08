I giallorossi sono avanti rispetto al Napoli ma non hanno ancora l'accordo totale con Icardi. Qualora arrivasse, a quel punto si inizierebbe a imbastire la trattativa con l'Inter, che oltre a Dzeko chiede un conguaglio tra i 55 e i 60 milioni di euro. Una cifra che la Roma vorrebbe sensibilmente far scendere.

Su Icardi, è ormai cosa nota, ci sono Juventus, Napoli e Roma. Quest'ultima ha deciso di accelerare e affondare il colpo, avendo dalla sua una carta come Edin Dzeko che fa gola ai nerazzurri. Il ds Petrachi vuole portare a termine l'operazione e regalare a Fonseca un attaccante di livello assoluto in caso di addio del bosniaco.

