Non è vero che abbiamo giocato a cinque in difesa, avevamo tre difensori centrali e due esterni. Non esiste un solo modulo, possiamo variare il nostro schema tattico

Il Real Madrid ha perso ai rigori contro la Roma nell'amichevole giocata allo Stadio Olimpico. Al termine della sfida ha parlato in conferenza stampa Zinedine Zidane, a cui è stato chiesto di fare un punto sul mercato dei Blancos e sui tanti nomi in uscita e in entrata:

