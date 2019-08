La trattativa però nasce in discesa perché la Juve è ben disposta a cedere il giocatore ai transalpini, così da evitare che finisca ai rivali dell'Inter, altra squadra interessata all'ex Palermo. I contatto tra l'entourage della Joya e Leonardo sono continuti e si intensificheranno nelle prossime ore. Tutto dipenderà da quando Neymar tornerà in Spagna.

Si tratta di Paulo Dybala, che è stato vicinissimo al Manchester United prima e al Tottenham poi. Ma le operazioni con le squadre di Premier League sono saltate per lo stesso motivo: i diritti d'immagine. Un ostacolo che si ripresenterà anche con il club campione di Francia in carica.

Un effetto domino. Lo scatenerà Neymar non appena il suo trasferimento al Barcellona o al Real Madrid sarà cosa fatta. "Ci sono trattative in stato avanzato", ha confidato il direttore sportivo del PSG Leonardo, che ha già scelto su chi puntare per il dopo O'Ney.

