Napoli, Lozano a un passo. Ma il messicano si fa male in PSV-Den Haag

Infortunio per il messicano che ha lasciato il campo al 50' di PSV-Den Haag. E intanto il suo agente Mino Raiola è in Italia per chiudere l'affare.

di Redazione Fox Sports - 12/08/2019 07:33 | aggiornato 12/08/2019 07:38

Un infortunio nel momento peggiore. Il Napoli trattiene il fiato in attesa di conoscere i risultati degli accertamenti strumentali a cui si sottoporrà Hirving Lozano, uno dei grandi obiettivi di mercato della società di Aurelio De Laurentiis. Proprio mentre l'agente del messicano, Mino Raiola, arriva in Italia per definire gli ultimi dettagli del trasferimento e chiudere così l'operazione, il classe 1995 rimedia un infortunio nel match tra PSV e Den Haag valido per la seconda giornata di Eredivisie (3-1 il risultato finale con reti di Necid per gli ospiti, Bruma, Malen e Gakpo per i padroni di casa). Al 48', nel tentativo di calciare di destro dall'interno dell'area, Lozano trova la gamba dell'avversario e il terreno. La reazione del giocatore non lascia ben sperare, al 50' arriva il cambio con Gakpo che entra al suo posto. Al termine della sfida il tecnico del PSV, Mark Van Bommel, parla così di Lozano a Fox Sports: Non si tratta di un infortunio grave, non c'è nulla di rotto Il Napoli spera che il tecnico olandese abbia ragione.